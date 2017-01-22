Fenerbahçe'den İlhan Cavcav Mesajı

Fenerbahçe, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav için başsağlığı mesajı yayınladı.



Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden paylaşılan başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verildi: "Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Sayın İlhan Cavcav'ın, geçirdiği beyin kanaması sonucunda vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Sayın İlhan Cavcav'a Allah'tan rahmet, başta Cavcav Ailesi ve Gençlerbirliği Spor Kulübü olmak üzere merhumun tüm yakınları ve Türk Sporu'na baş sağlığı dileriz." - İSTANBUL