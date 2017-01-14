Fenerbahçe'den Hull City'ye Ret

FutbolArena - Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen ve kendilerine kulüp bulmaları söylenen Emmanuel Emenike ile Gregory van der Wiel için gelen kiralama teklifine yönetim sıcak bakmadı. Premier Lig takımlarından Hull City'nin kiralamak istediği iki oyuncunun satılık olduğu belirtildi.



Milliyet'in haberine göre; Wiel'in kiralık olarak Premier Lig'de sezonu geçirmeyi kabul ettiği ancak sarı-lacivertli kulübün de bu seçeneğe yanaşmadığı bildirildi.



Yönetim, Hollandalı oyuncunun sadece bonservisiyle ayrılabileceğini İngiliz ekibine iletti. Özellikle Başkan Aziz Yıldırım'ın Van der Wiel'e yaşattığı hayal kırıklığı sebebiyle çok kızgın olduğu ifade edildi.



Fenerbahçe, futbolcu için bugüne kadar ödediği peşinat, garanti ücret ve maç başlarını kurtarmanın hesaplarını yapıyor. Wiel ise buna yanaşmıyor ve kontratının yarısı olan 7 milyon euronun verilmesi durumunda ayrılabileceğini belirtiyor.



Hull City bir diğer kadro dışı Emmanuel Emenike için de nabız yokladı. Nijeryalı oyuncuyu da kiralık isteyen İngiliz ekibinin aldığı cevap aynı oldu. İki futbolcunun da satılık olduğu ve kiralık gönderilmeyeceği ifade edildi.