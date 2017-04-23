Fenerbahçe'den Galatasaray'a Gönderme

Spor Toto Süper Lig'de 28. haftada Fenerbahçe, savunma ağırlıklı oynadığı ve ilk kaleyi bulan şutunu 86'da attığı maçta Galatasaray'ı 90+1'de gelen golle devirdi. Josef de Souza'nın golü Sarı Lacivertliler'e TT Arena'da hayat verdi.



Mücadele sonrası Fenerbahçe sosyal medyadan ezeli rakibine göndermede bulundu. THY Avrupa Ligi'nde OAKA Arena'da Panathinaikos'a karşı alınan 2. galibiyet sonrası İsmail Şenol'un akıllara kazınan "Geldik, gördük, kazandık, gidiyoruz" söylemine atıfta bulunan Sarı Lacivertliler, art arda paylaşımlarda bulunarak, "Geldik, gördük, yendik" mesajını paylaştı.



Bu mesaj kısa zamanda sosyal medyada büyük ses getirdi ve Fenerbahçeli taraftarlar anında paylaştı.



