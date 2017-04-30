Fenerbahçe'den Fabiano Açıklaması

FENERBAHÇE'nin Brezilyalı kalecisi Fabiano'nun sağ bacak ön çapraz bağının koptuğu, iç ve dış yan bağlarında ise kısmi yırtıklar olduğu tespit edildi.



Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u sahasında 2-1 mağlup etti. Mücadele sırasında aldığı darbe sonucu sakatlanan ve oyunu terk etmek zorunda kalan Fabiano'nun sağlık durumu ile ilgili sarı-lacivertli kulüpten açıklama geldi.



Sarı-lacivertli kulübün yaptığı açıklama şu şekilde: "Liv Hospital'da Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu tarafından yapılan ileri tetkikler sonucunda oyuncumuzun sağ bacak ön çapraz bağının koptuğu, iç ve dış yan bağlarında ise kısmi yırtıklar olduğu tespit edilmiştir. Bu tetkikler doğrultusunda tedavisine başlanmıştır." - İstanbul