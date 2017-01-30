Fenerbahçe'den Erciyes'e Yatırım Planı

FENERBAHÇE Başkanı Aziz Yıldırım, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaretinde Erciyes Dağı'nda konaklama tesisi yapabileceklerini söyledi.



Kayseri Fenerbahçeliler Derneği yöneticilerinin de katıldığı ziyarette Aziz Yıldırım, Kayseri'ye yapmak istedikleri Fenerbahçe Evi hakkında bilgi verdi, Ali Dağı eteğinde aldıkları arsanın üzerine yapılacak olan sosyal ve spor tesislerinin projesinin ise hazır olduğunu belirtti. Başkan Mustafa Çelik, insana yatırım konusunda yapılacak her türlü projeye destek vereceklerini dile getirirken Erciyes'in tanıtımı için belediyenin hazırlattığı 'Yekte' klibini izletti. Aziz Yıldırım ise Erciyes'e 60 yataklı orta ölçekli bir tesis yapabileceklerini belirtti.



Ziyarette Başkan Çelik, Yıldırım'a el yapımı bir vazo, Yıldırım da Başkan Çelik'e üzerinde adı bulunan ve futbolcular tarafından imzalanmış olan 38 numaralı Fenerbahçe formasını hediye etti.



- Kayseri