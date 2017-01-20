Fenerbahçe'den Emniyet Birimlerine Uyarı

Fenerbahçe Kulübü, Başkan Aziz Yıldırım'a gelen tehditler üzerine emniyet birimlerine daha dikkatli olunması yönünde uyarı yaptıklarını bildirdi.



Kulüpten yapılan açıklama şöyle;



"Bugün bazı internet siteleri ve sosyal medya mecralarında, Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'a geldiği iddia edilen tehditler ve buna ilişkin bazı tedbirler alındığına dair haberler yer almaktadır.



Emniyet birimlerinden ülkemizin mevcut sosyal durumu nedeniyle daha dikkatli olunması yönünde uyarı yapılmıştır. Bu duruma göre gerekli tedbirler alınmıştır."



İSTANBUL / DHA