Fenerbahçe'den Dört Gollü Hazırlık
Fenerbahçe, hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor'u 4-2 mağlup ederek moral buldu.
Referandum nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada Fenerbahçe, TFF 1.Lig'de zirve mücadelesi yapan Ümraniyespor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertli ekip 4-2 kazandı.
Ülker Stadı'nda basına ve taraftara kapalı oynanan karşılaşmada sarı-lacivertli ekip, 26. dakikada Oleksandr Karavaiev, 37. dakikada Salih Uçan ve 41. dakikada Miroslav Stoch'un attığı gollerle soyunma odasına 3-0 önde gitti.
Maçın 47. dakikasında Samet Asatekin'in golüyle farkı 2'ye indiren Ümraniyespor, 75. dakikada Bahadır Taşdelen'in fileleri havalandırmasıyla skoru 3-2'ye getirdi. Müsabakanın son dakikasında Stoch'la penaltıdan bir gol daha bulan Fenerbahçe, sahadan 4-2 galip ayrıldı.
Teknik direktör Dick Advocaat, Galatasaray maçı öncesinde son karşılaşmada ilk 11'de forma giyen oyuncuların haricindeki isimlerin son durumlarını görme şansı buldu.
Fenerbahçe karşılaşmaya kalede Fabiano ile başladı. Savunmada Şener Özbayraklı, Yiğithan Güveli, Roman Neustadter ve İsmail Köybaşı görev aldı. Orta sahada Salih Uçan ve Ozan Tufan'ın önünde Miroslav Stoch, Oleksandr Karavaiev ve Moussa Sow oynadı. Advocaat ileri uçtaysa Emmanuel Emenike'ye şans verdi.
Hazırlık maçı taraftara ve basına kapalı olarak oynandı.