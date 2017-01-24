Fenerbahçe'den Bomba Transfer

İtalyan gazeteciler, Fenerbahçe ve Juventus'un, Hernanes için masaya oturduğunu yazdı.

Orta sahaya takviye arayışlarını sürdüren Fenerbahçe için İtalya'dan ciddi bir iddia geldi. Bir süredir Juventus'lu Hernanes'in peşinde olan Fenerbahçe'nin bu transferi bitirmek için Torinolu yetkililerle bir araya geldiği belirtildi.

İtalyan gazeteci Tancredi Palmeri'nin verdiği bilgiye göre Fenerbahçe, 31 yaşındaki Brezilyalı orta sahanın transferini gerçekleştirmek üzere Juventuslu yöneticiler ve oyuncunun menajeri ile masaya oturdu. Yaşananan görüşmeler sonucunda tarafların anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'nin Hernanes'e 2 milyon Euro teklif ettiği gelen haberler arasında. İtalya'da Lazio ve Inter formaları da giyen Hernanes, Juventus'la bu sezon çıktığı 13 maçta 1 gol atıp hiç asist kaydetmedi. (Sabah)