Fenerbahçe'den Bir Cska Moskova Zaferi Daha

FutbolArena - Basketbol THY Avrupa Ligi 21. haftasında Fenerbahçe ile CSKA Moskova takımları Ülker Sports Arena'da karşılaştı. Fenerbahçe tıklım tıklım tribünler önünde verdiği mücadele ile sahadan 77-71 galip ayrıldı.



FENERBAHÇE SERİ YAKALADI



Son 3 maçını kazanan temsilcimiz Fenerbahçe, bu zaferle galibiyet serisini 4'e yükseltti ve 4. sıradaki yerini korudu. CSKA Moskova ise normal sezonda aldığı 6. mağlubiyetle 2. sırada kaldı. Son 8 maçta 5. kez yenilen Rus temsilcisi, yaşadığı çöküşü Fenerbahçe deplasmanında da engelleyemedi.



FİNALİN İNTİKAMI...



Geçen sezon Berlin'de düzenlenen Dörtlü Final'in finalinde rakibine uzatmalar sonunda kaybederek şampiyonluğun kıyısından dönen sarı-lacivertliler, rakibini bu sezon her iki maçta da yenmeyi başardı. Obradovic'in öğrencileri ilk maçta aldıkları galibiyetle CSKA Moskova'nın 17 aylık iç saha yenilmezliğini sona erdirmişti.



OBRADOVİC'TEN ÖVGÜ



Anadolu Ajansı'nın haberine göre maç sonu konuşan Obradovic, "Öncelikle taraftarlara teşekkür ediyorum. Takımı müthiş desteklediler. Bizim için çok önemli bir maçtı. Zor olacağını da baştan biliyorduk. İlk yarının son iki dakikası hariç iyi oynadık. Hücum açısından çok yavaştık bu bölümde ve onlar da çok kolay sayılar buldu. Üçüncü çeyrekte maçı değiştirecek çok güzel savunma yaptık. Hücumda da daha iyiydik ama olmamız gereken seviyede değildik. Yavaş oynadık. Bu da değiştirmemiz gereken bir konu. Herkesin sağlıklı şekilde devam etmesini diliyorum. Gelecek için çok umutluyum. CSKA Moskova da sonuna kadar mücadele etti, hiç vazgeçmedi. Çok mutluyum sonuçtan." diye konuştu.



İZMİR MARŞI



Fenerbahçe taraftarları son zamanlardaki basketbol maçlarında olduğu gibi CSKA Moskova mücadelesinde de İzmir Marşı'nı söyledi. Mücadelenin son anlarında salon 'Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa' sesleri ile inledi.



SKOR KATKILARI



Maçın en skorer ismi 23 sayıyla CSKA Moskova'nın Fransız yıldızı de Colo oldu. Fenerbahçe'de ise Udoh 15, Bogdanovic 12, Datome ise 10 sayıyla çift hanelere ulaşan isimler oldu.



Hakemler: Miguel Perez Perez (İspanya), Borys Ryzhyk (Ukrayna), Robert Lottermoser (Almanya)



Fenerbahçe: Sloukas 9, Nunnaly 7, Kalinic 2, Bennett, Udoh 15, Bogdanovic 12, Ali Muhammed 7, Datome 10, Antic 9, Vesely 6



CSKA Moskova: Jackson 3, Higgins 11, Kurbanov 6, Vorontsevich 8, Hines 5, Augustine 6, de Colo 23, Kulagin 4, Fridzon 2, Antonov, Freeland 3