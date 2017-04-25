Fenerbahçe'den Bilet Duyurusu

Fenerbahçe'den Panathinaikos maçı biletleri hakkında duyuru geldi.

Fenerbahçe'den Bilet Duyurusu

Açıklama şöyle:

"Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımızın bu akşam 20: 45'te Fenerbahçe Ülker Sports Arena'da Yunanistan'ın Panathinaikos Superfoods takımıyla oynayacağı Play-Off serisi 3. maçının biletlerinin satışı Fenerbahçe Ülker Sports Arena'daki ana gişenin yanı sıra biletix.com üzerinden de saat 14: 00 itibariyle yapılacaktır.

Taraftarlarımıza önemle duyurulur"


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