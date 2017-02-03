Fenerbahçe'den Beşiktaş Maçı İçin Bir İlk!

Beşiktaş-Fenerbahçe maçı öncesi konuk ekip Fenerbahçe, maç biletlerini kulüp içerisinden yapacak.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turunda Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin Vodafone Arena'da oynanayağı maçta uzun süre sonra Fenrbahçe taraftarı da stadyumdaki yerlerini alacak.
Fenerbahçe cephesi, henüz bilet satışıyla ilgili resmi bir açıklama veya fiyat bilgilendirmesi yapmazken, taraftarların biletler konusundaki endişeli bekleyişi sürüyor.
Fenerbahçeli birçok taraftarın, uzun süre sonra tekrar deplasman tarafında yer alabilecek olunması sonrası yoğun bilet talebinde bulunması sonrası Fenerbahçe'den flaş bir karar geldi. Yoğun talep sonrası Fenerbahçe kulübü, biletleri kulüp içerisinden yapma kararı aldı.
Beşiktaş-Fenerbahçe Maçı Bilet Fiyatları
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak Türkiye Kupası maçının bilet fiyatları açıklandı.
Kategori 1 : 375TL
Kategori 2 : 350TL
Kategori 3 : 325TL
Kategori 4 : 300TL
Kategori 5 : 260TL
Kategori 6 : 220TL
Kategori 7 : 140TL
Kategori 8 : 130TL
VIP : 800TL
1903 A-E BLOK : 800TL
1903 B - D BLOK : 850TL
1903 C BLOK : 900TL
0-6 yaş arası çocuklar ücretsizdir."