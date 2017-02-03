FutbolArena - Sezon başında Fenerbahçe'nin yeni sözleşme imzalamadığı Gökhan Gönül, Beşiktaş'a transfer olduktan sonra uzun süre gündemde konuşulurken, Fenerbahçe taraftarları da bu anlaşmanın ardından Gökhan'a büyük tepki göstermişti. Gökhan Gönül'ün Beşiktaş'a transferinde Aziz Yıldırım'a eleştiri
Gökhan Gönül'ün Beşiktaş'la anlaşması üzerine başkan Aziz Yıldırım'a bir eleştiri de eski yönetici Selim Soydan'dan geldi. A Spor'da katıldığı programda konuşan Soydan, Gökhan'ın sağ bek pozisyonuna transfer edilen Van der Wiel'den daha düşük bir ücret talep etmesine rağmen sözleşmesinin yenilenmediğini söyledi.
Soydan, "Gökhan Gönül, Van der Wiel'e verilen paranın daha altında bir fiyat istedi. Türkiye'ye gelmiş en iyi sağ beklerin başında geliyor. 1 veya 2. olabilir. Öyle bir adam elinde senin. Niye bırakırsın? Biz Fenerbahçeliler olarak buna üzüldük. Tabi transferlerine alışalım. Ancak sen böylesine çok iyi bir oyuncunu nedensiz bir şekilde yollarsan hiçbir şekilde bunlara cevap veremezsin." diye konuştu. Gökhan Gönül Beşiktaş - Fenerbahçe kupa maçında oynayacak mı?
A Spor canlı yayınında açıklamalarda bulunan Serkan Korkmaz, Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe karşısına Beşiktaş kaptanı olarak çıkacağını öne sürdü.
Bu iddia sosyal medyada Beşiktaş taraftarlarını şaşırtırken, Fenerbahçeli isimlerin tepkisini arttırmasına neden oldu. Geçtiğimiz sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erdikten sonra Beşiktaş'a transfer olan Gökhan Gönül, sarı lacivertli camia tarafından maddiyatçılıkla suçlanmıştı.
Fenerbahçe'den, Beşiktaş'a Transfer Olan Gökhan Gönül, Van Der Wiel'den Daha Az Para İstemişti'
FutbolArena - Sezon başında Fenerbahçe'nin yeni sözleşme imzalamadığı Gökhan Gönül, Beşiktaş'a transfer olduktan sonra uzun süre gündemde konuşulurken, Fenerbahçe taraftarları da bu anlaşmanın ardından Gökhan'a büyük tepki göstermişti.
FutbolArena - Sezon başında Fenerbahçe'nin yeni sözleşme imzalamadığı Gökhan Gönül, Beşiktaş'a transfer olduktan sonra uzun süre gündemde konuşulurken, Fenerbahçe taraftarları da bu anlaşmanın ardından Gökhan'a büyük tepki göstermişti. Gökhan Gönül'ün Beşiktaş'a transferinde Aziz Yıldırım'a eleştiri