Fenerbahçe'den Başsağlığı Mesajı

Fenerbahçe Kulübü, hayatını kaybeden Gaziantepspor Kulübü oyuncularından Çek Milli Takımı futbolcusu Frantisek Rajtoral için başsağlığı mesajı yayınladı.



Mesajda şu ifadeler yer aldı;



"Gaziantepspor Kulübü oyuncularından Çek Milli Takımı futbolcusu Frantisek Rajtoral'ın, evinde intihar ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.



Hayatını kaybeden Frantisek Rajtoral'ın ailesine ve yakınlarına taziye dileklerimizi iletiyor, tüm Gaziantepspor Kulübü camiasına başsağlığı diliyoruz."



İSTANBUL / DHA