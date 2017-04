Fenerbahçe'den Ayrılıyor

NBA ekibi Sacramento Kings'in genç Yunan pivotu Georgios Papagiannis Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Bogdan Bogdanovic'in geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.



Sacramento Kings'in Yunan yıldızı Georgios Papagiannis, Panathinaikos-Fenerbahçe karşılaşmasını tribünlerden takip etti. Eski takımı Panathinaikos'u ziyaret eden genç oyuncu, çok önemli bir konuya değindi.



Yunan Sport FM'e maç sonunda röportaj veren Papagiannis, Bogdan Bogdanovic hakkında konuştu. Sırp oyuncunun geleceğine dair önemli ifadeler kullanan 2.16'lık oyuncu, "Bildiğim kadarıyla Bogdan Bogdanovic bu yaz Sacramento Kings'e gelecek. En azından takım üyelerinin söylediği şey bu" dedi.



Eurobasket 2017'ye de değinen 20 yaşındaki oyuncu, "Eğer sağlıklı olursam Eurobasket'te Yunanistan Milli Takımı ile birlikte olacağım. Eurobasket öncesi Yaz Ligi var ancak Sacramento Kings izin verdi. Her şey iyi giderse ve sakatlığım yoksa milli takımda olacağım" diye konuştu.



Kaynak: basketball.com.tr