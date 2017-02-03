Fenerbahçe'den Ayrılan Diego Ribas Brezilya'da Gollerini Sıralıyor

FutbolArena - Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon sonunda takımdan ayrılan ve ülkesine dönerek Flamengo ile sözleşme imzalayan Diego Ribas gollerine devam ediyor.



Fenerbahçe'den ayrılan Diego Ribas Flamengo'da kaç gol attı?



Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Brezilya Serie A takımlarından Flamengo'ya transfer olan Diego Ribas, geçtiğimiz sezon takımının ligi 3. sırada bitrmesinde büyük pay sahibi olurken, ilk 11'in de vazgeçilmez isimleri arasına girmişti.



Brezilya'da yeni sezon öncesi oynanan Eyalet Ligi'nde Flamengo'nun, Macae ile oynadığı müsabakada penaltıdan takımının ilk golünü kaydeden Diego Ribas, kırmızı siyahlı formayla gollerine devam etti.



Diego Ribas bu golle birlikte Flamengo formasıyla toplamda 21 maçta 8 gol attı, 3 asist yaptı. 31 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Fenerbahçe'de son sezonunda 28 lig maçında 2 gol atmıştı. İlk haftalarda sergilediği başarılı performansla sarı lacivertlilerde 11'in değişilmez isimlerinden biri olan Diego Ribas, daha sonradan sergilediği kötü performansla hem Vitor Pereira'nın, hem de taraftarın gözünden düşmüştü.



GERİ ÇAĞRILMIŞTI



Hatırlanacağı üzere sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Brezilya Ligi takımlarından Flamengo'ya imza atan Diego Ribas, tekrar Brezilya Milli Takımı'na seçildi.



Brezilya Milli Takımı'nın Tite lakaplı teknik direktörlü Adenor Leonardo Bacchi, Kolombiya ile oynayacakları yardım maçının kadrosunu açıkladı.