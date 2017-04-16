Fenerbahçe'den Alternatif Transfer Planı

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ederken, yönetimin ilk olarak hangi mevkiye oyuncu alacağı da kesinlik kazandı. Fenerbahçe'de bu sezon Sunderland'den kiralık olarak takıma katılan ve sergilediği başarılı performansla taraftarların sevgilisi haline gelen Jeremain Lens yeni sezonda sarı lacivertlilerde kalıp kalmayacağı büyük merak konusu.



Jeremain Lens Fenerrbahçe'de kalacak mı?



Fenerbahçe'de bu sezon teknik direktör Dick Advocaat'ın isteği doğrultusunda Sunderland'den kiralanan Jeremain Lens'in performansı oldukça beğenilirken, yıldız futbolcunun yeni sezonda da sarı lacivertli formayı giymesi için yönetim bir yandan yoğun çaba sarfederken, diğer yandan yeni bir Jeremain Lens arayışları sürüyor.



FENERBAHÇE YENİ LENS ARIYOR!



Fenerbahçe'de bu sezon Jeremain Lens'in sergilediği başarılı performans ve takıma katkısından sonra sarı lacivertli yönetim Hollandalı yıldızın ayrılma ihtimali durumunda yeni bir Lens arayışlarına şimdiden başladı. Sol açık bölgesine transfer yapmak isteyen Fenerbahçe'de burada Volkan Şen ve Sow'un perfomransı beğenilmezken, Aatif'in geleceğe dair belirsizliği, Karavaev'in de bekleneni verememesinden ötürü sezon sonunda Ukrayna'ya dönecek olması kulübü yeni arayışlara itti.



Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe yönetiminin önceliğinin sol açık mevkisine bir kanat oyuncusu almayı planladığı öğrenilirken, Lens'in de takımda kalması halinde iki kanadı çalışır halde hücuma destekli bir biçimde güçlendirilmesi hedefleniyor. Futbol Arena