Fenerbahçe'den Akhisar'a Geçit Yok! 3-1

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Akhisar Belediyespor'u 3-1 yendi.



Sarı Lacivertliler 44. dakikada Lens'in kornerinde ters vuruşla topu kendi ağlarına gönderen Lopes'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk devre bu skorla tamamlandı.



İkinci yarıda 49. dakikada Fenerbahçe ceza sahası içinde Volkan Demirel Cikalleshi'yi düşürdü. Mücadelenin hakemi Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışında topun başına geçen Ricardo Vaz Te, skoru 1-1'e getirdi.



60. dakikada sahneye çıkan Josef de Souza attığı golle skoru 2-1'e getiren golü kaydetti.



90+3. dakikada Lens attığı golle maçın skorunun belirledi.



Fenerbahçe bu sonuçla puanını 50'ye yükselterek maç fazlasıyla 3. sıraya yerleşti.



TARAFTAR İLGİ GÖSTERMEDİ



Fenerbahçe - Akhisar Belediyespor maçını 7.549 biletli taraftar izledi.



(Sporvadisi.com)