Fenerbahçe?den 8 Maç Sonra Bir İlk

FutbolArena Detay - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 17.haftasında Adanaspor ile 2-2 berabere kaldığı maçta sahanın yıldızı Akdeniz ekibinin yeni file bekçisi Charles İtandje olurken; 8 kurtarışa imza attı.



FENERBAHÇE 10 İSABETLİ ŞUT ÇEKTİ



Fenerbahçe, Adanaspor kalesine 10 isabetli şut çekerken bu anlamda sezonun en iyi ikinci derecesini elde etti.



Dick Advocaat'ın öğrencilerinin bu sezon ligde isabetli şut rekoru 9.haftadaki Kardemir Karabükspor maçına ait. Sarı-lacivertliler o maçta 11 isabetli şut çekerken, 5 gol atmıştı.



Fenerbahçe'nin bu sezon maçlara isabetli şut sayıları şöyle;



1.Hafta - Başakşehir / 4



2. Hafta - Kayserispor / 6



3.Hafta - Bursaspor / 3



4.Hafta - Kasımpaşa / 8



5.Hafta - Gaziantepspor / 5



6. Hafta - Osmanlıspor / 2



7.Hafta - Alanyaspor / 4



8.Hafta - Konyaspor / 3



9.Hafta - Karabükspor / 11



10.Hafta - Akhisarspor / 4



11.Hafta - Galatasaray / 3



12.Hafta - Rizespor / 6



13.Hafta - Beşiktaş / 0



14.Hafta - Antalyaspor / 4



15.Hafta - Gençlerbirliği / 4



16.Hafta - Trabzonspor / 4



17.Hafta - Adanaspor / 10