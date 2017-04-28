Fenerbahçe'den 15 Milyon Euro İstediler!

Fenerbahçe yönetimi, sol açık bölgesi için transfer etmeyi düşündüğü Taison konusunda Shakhtar Donetsk'in kapısını çaldığında hiç beklemediği bir yanıtla karşılaştı. Brezilyalı oyuncunun, 2018 Ocak ayında bitecek olan sözleşmesinin feshi için Shakhtar'la pazarlık etmek isteyen sarı-lacivertliler, Ukrayna ekibinden gelen, "15 milyon Euro istiyoruz" yanıtıyla şok yaşadı. Yönetimin Haziran ayında Shakhtar Donetsk'le bir kez daha masaya oturmayı planladığı ve Taison için başka formüller üzerinde durarak bu transferi bitirmeye çalışacağı öğrenildi. Sarı-lacivertliler, önceliği kiralamaya verecek. Bu da olmazsa takas yöntemini denenecek.



İSTİKRAR ABİDeSİ



Kariyeri boyunca Internacional, Metalist Kharkiv ve Shakhtar'ın formalarını giyen Taison, 298 kez sahaya çıktı. Brezilyalı oyuncu söz konusu karşılaşmalarda 65 kez ağları havalandırırken, 4 kez kırmızı, 39 kez ise sarı kartla cezalandırıldı.



(Sabah)