Fenerbahçe'de Volkan Şen, Hazırlık Maçında Arka Adalesinden Sakatlandı

Fenerbahçe'de Volkan Şen, Denizlispor ile oynana hazırlık maçında arka adalesinden sakatlanarak sedye ile kenara geldi.

Fenerbahçe'de Volkan Şen, Hazırlık Maçında Arka Adalesinden Sakatlandı

Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına Antalya kampı ile hazırlanıyor.

ARKA ADALESİNDEN SAKATLANDI

Denizlispor ile yapılan hazırlık karşılaşmasında dakikalar 33'ü gösterirken sol kanattan topla ilerleyen Volkan Şen sol arka adelesini tutarak bir anda yerde kaldı. Acı içerisinde yerde kalan Volkan Şen oyuna devam edemedi. Yapılan müdahale sonucu sedye ile saha kenarına alınan Volkan Şen'in yerine yeni transfer Oleksandr Karavayev girdi.

Volkan Şen'in son durumu, yapılacak detaylı kontrollerin ardından belli olacak.

İşte o sakatlık görüntüleri;


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