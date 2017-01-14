Fenerbahçe'de Van Persie Sevinci

FutbolArena - Süper Lig'de 2. yarının ilk maçında Adanaspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'de Robin van Persie takımla idmana katıldı.



Dedesinin rahatsızlığı nedeniyle Hollanda'da bulunan yıldız futbolcu takımın son antrenmanına katılırken yarınki maçta yedek kulübesinde olması bekleniyor. Fernandao'nun son haftalardaki formu ve Van Persie'nin de sakatlığını yeni atlatmış olması Dick Advocaat'ı bu karara iten sebep olarak gösteriliyor.







AZİZ YILDIRIM'DAN TAKIMA DESTEK



Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım maç öncesi takımı ziyaret etti ve futbolcular ile teknik heyete 2. devre öncesi moral verdi.