Fenerbahçe'de Transferde Mutlu Son

FutbolArena Özel - Fenerbahçe'de transfer krizi son buluyor! Dick Advocaat'ın isteği doğrultusunda dört bir koldan arayışlarını sürdüren ve son olarak rotayı Güney Amerika'ya çeviren Fenerbahçe'nin orta saha transferinde bir oyuncuyla anlaşma sağladığı ve 1-2 gün içinde bu transferin resmen açıklanacağı bilgisine ulaşıldı.



Fenerbahçe'nin 10 numara orta saha transferi haberleri



Hollandalı Teknik Direktör Dick Advocaat'ın isteği doğrultusunda orta saha transfer arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de bir süredir yurt dışında olan yöneticilerin dört bir koldan saldırdığı ve mutlu sona ulaştığı öğrenildi.



Jose Sosa transferinde sonuç alamayan ve son olarak Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta'nın, "Mehmet Ekici transferinde Beşiktaş'la anlaştık." açıklamasının üzerine rotayı Güney Amerika'ya çeviren Fenerbahçe'nin ismi sır gibi saklanan bir futbolcuyla anlaşma sağladığı, 1-2 gün içerisinde bu transferi açıklayacağı öğrenildi.



Fenerbahçe'de Rodriguinho transferinde son dakika



Sarı lacivertliler Brezilya Serie A'da bu sezon küme düşen Internacional'de forma giyen Anderson'u gündeme alırken, Advocaat'ın bu oyuncuyu veto etmesi üzerine rota Corintihans'tan Rodriguinho'ya çevrilmişti. Bu futbolcunun son durumu hakkında ise Corinthians'ta önemli gelişmeler yaşandı.



YÖNETİME BASKI! "BU FİYATI NASIL REDDEDERSİNİZ?"



Öte yandan Brezilya basınında Corinthians kulübüne ait yerel haber sitelerinde çok çarpıcı bir gelişme ortaya çıktı. Fenerbahçe'nin Corinthians'ta forma giyen Rodriguinho için kiralama teklifi kabul edilmeyince Brezilya kulübüne 4 milyon euro teklifte bulunduğu, bunun da kabul edilmesi için yönetime baskı yapıldığı ifade edildi.



SON İDMANA ÇIKMADI! "SAKATIM..."



Öte yandan Rodriguinho'nun da Corinthians'tan ayrılmak istediği ve son idmana sakatlığını gerekçe göstererek katılmadığı belirtildi.



28 yaşındaki Rodriguinho'nun Corinthians ile olan sözleşmesi 31 Aralık 2017'de sona eriyor. Oyuncunun bonservis hakkının %50'si Corinthians'ta olurken, diğer hakları 3 farklı kulüpte. Bu sebepten ötürü Brezilya kulübüne Fenerbahçe'nin teklifi üzerine ciddi ölçüde baskı yapıldığı ifade edildi.