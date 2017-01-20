Fenerbahçe'de Son Aday Everton Ribeiro

FutbolArena Özel - Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarıya Adanaspor beraberliğiyle başlayan ve zirve yarışında önemli bir kayıp yaşayan Fenerbahçe'de bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertlilerin orta sahaya yapmak istediği takviyeyle ilgili yeni bir isim gündeme geldi.



Fenerbahçe, Everton Ribeiro'yu transfer edecek mi?



Uzun süredir bu bölge için arayışlarını sürdüren sarı lacivertlilerin ilk tercihi Jose Sosa'ydı. Bu girişimden istenen sonuç çıkmayınca alternatif isimlere gündem geldi. Sevilla forması giyen Ganso'yu veto eden Dick Advocaat'a, Everton Ribeiro ismi önerildi. Hollandalı teknik adam Brezilyalı 10 numarayı listeye aldı. Al Ahli forması giyen futbolcu ilk tercih olarak düşünülmüyor. Ancak istenen isim alınamazsa futbolcunun transferi gündeme gelecek.



Fenerbahçe, Jose Sosa'yı neden transfer edemedi?



Arjantinli futbolcunun menajeri Favio Bilardo, Fenerbahçe'nin Sosa'yı transfer etmek için harekete geçmesi hakkında yeniden Türkiye'ye dönüp dönülmeyeceğiyle alakalı olarak açıklamalarda bulundu. İtalya basınına konuşan Bilardo, Türkiye'ye dönme hususunda pek de olumlu şeyler söylemedi.



"NİYE GERİ DÖNMEYE ÇALIŞALIM?"



"Sosa'nın Milan'da mutlu olduğunu ve orada kalmak istediğini söyleyebilirim. Yazın Türkiye'den ayrılmak için her şeyi yapmışken neden birkaç ay sonra geri dönmeye çalışalım?"



"SADECE MİLAN'I DÜŞÜNÜYOR"



Her transfer döneminde dünyanın çeşitli yerlerinden onunla ilgilenen takımlar oluyor. Ama şu anda tek düşündüğü Milan. Ona duyulan güvenin ve yapılan yatırımın karşılığını vermek istiyor. Sırasının gelmesini bekliyor. İtalya Kupası'nda forma giydi, Montella'nın söyledikleri onu mutlu etti"



"GÖRÜŞME AYARLAMADIK"



Yarın Milano'da olacağım ancak Milan ile bir görüşme ayarlamadık. Transfer döneminin sonuna kadar İtalya'da olacağım. Benim ajansımda ilginç oyuncular var. Bazı görüşmelerim olacak. Ancak şu anda Sosa ile ilgili bir durum yok" Everton Ribeiro kimdir? Everton Ribeiro transfermarkt



27 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu futbola ülkesinde başladı. Corinthians altyapısından yükseldikten sonra 2011'de Coritiba'ya transfer olan oyuncu, 2013'te Cruzeiro ardından da 15 milyon Euro bonservis bedeliyle Al Ahli takımına transfer oldu.



Al Ahli ile 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan Everton Ribeiro, bu sezon 11 maçta forma giydi ve 1 gol, 4 asistlik performans sergiledi. ​​​​​​​Everton Ribeiro'nun transfermarkt verilerine göre mevcut piyasa değeri 12 milyon Euro. ​​​​​​​Everton Ribeiro, Brezilya Milli Takımı'nda da 6 kez forma giydi.