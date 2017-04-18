Fenerbahçe'de Serkan Acar Anıldı

Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından ve kulübün genel müdürlerinden Serkan Acar, vefatının 4. yıl dönümünde mezarı başında anıldı.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Serkan Acar'ın Karacaahmet Kabristanı'nda bulunan mezarı başında düzenlenen anma törenine, merhumun ailesi, Fenerbahçe Kulübü Amatör Şubeler Koordinatörü Fikret Çetinkaya, eski yöneticiler ile futbolcular, şube kaptanları, altyapı antrenörleri, kulüp çalışanları ile merhumun yakınları ve sevenlerinin katıldığı belirtildi.



Öte yandan anma töreninde merhum Serkan Acar için mezarı başında dualar okunduğu bildirildi.