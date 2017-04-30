Fenerbahçe'de Saklanan Sürpriz Tayfun Korkut Mu?
Aziz Yıldırım'ın Cumartesi günü yapılan Divan Kurulu toplantısında yaptığı ''2-3 teknik adamla görüşüyoruz'' sözleri üzerine Fenerbahçeli taraftarlar meraka kapıldı...
Aziz Yıldırım'ın Cumartesi günü yapılan Divan Kurulu toplantısında yaptığı "2-3 teknik adamla görüşüyoruz" sözleri üzerine Fenerbahçeli taraftarlar meraka kapıldı... çünkü herkesin bildiği Ali Yıldırım'ın Aykut Kocaman'la anlaşıldığı. Ayrıca Dick Advocaat'ın Hollanda Milli Takımı ile yaptığı görüşmenin de "blöf" olduğunun düşünüldüğü için Roger Schmidt'in İstanbul'a getirildiği biliniyor.
3'üncü aday için iki iddia var. Birisi Simon Kjaer için İngilizleri İstanbul'a getiren Wesley Sneijder'in menajeri Guido Albers'in teklif ettiği Danny Blind. Diğeri ise Dick Advocaat ve Dirk Kuyt'ın menajeri Rob Jansen'in önerdiği Frank de Boer. Asıl sürpriz ise Leverkusen'i sezon sonuna kadar çalıştıracak olan Tayfun Korkut.
Claudio Ranieri ve Laurent Blanc gibi isimlerle görüşüldüğü ama talep ettikleri yüksek bütçeler yüzünden girişimlerin padokta kaldığı da gelen bilgiler arasında.
Kaynak: Fotospor