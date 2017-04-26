Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Simon Kjaer, Başakşehir maçının 23. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı. Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir ile karşılaşan Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşandı. Galatasaray derbisi öncesinde de sakatlığı bulunan ancak maçta forma giyen Simon Kjaer, Başakşehir maçını tamamlayamadı.



Danimarkalı stoper ilk 11 başladığı karşılaşmanın 23. dakikasında yerini Roman Neustadter'e bıraktı.



Yıldız futbolcunun kenara gelirken sorunsuz bir koşu yapması da dikkatleri çekti.