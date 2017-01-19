Fenerbahçe'de Sakatlık Şoku!

Fenerbahçe'de sakatlık kabusu yeniden baş gösterdi. Sezonun ilk yarısının başlarında sakatlıktan birçok yıldızını kaybeden Sarı-Lacivertliler, bu isimlerin takıma dönmesiyle çıkışa geçmişti. Ancak devre arası kampıyla birlikte yeniden peş peşe sakatlıklar yaşanmaya başlandı.

Denizlispor maçında hem Volkan Şen hem de Simon Kjaer sakatlanmıştı. Volkan'ın 2. derece adale yırtığı nedeniyle 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Danimarkalı savunmacı konusunda ise bir açıklama yapılmamıştı. Ancak Kjaer, ağrıları bir türlü geçmediği için Adanaspor maçında oynayamadı. Onun yokluğunda Fenerbahçe, uzun süre sonra savunmada çok kötü bir performans sergiledi.

Sağ üst adalesinde 1. derece yırtık olduğu öğrenilen Kjaer'in sakatlığı düzelmedi. Yıldız futbolcunun, Fenerbahçe'nin ligdeki kaderini belirleyecek olan Başakşehir karşılaşmasında da forma giymesi zor görünüyor. Sağlık kurulu, oyuncuyu yetiştirmek için büyük çaba harcıyor. Simon Kjaer'in oynamaması durumunda forma yine, Adana karşısındaki formuyla eleştiri oklarının hedefi haline gelen Roman Neustadter'in olacak.

Kaynak: Fanatik