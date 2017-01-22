Fenerbahçe'de Rota Quaison!

Teknik direketör Advocaat'ın raporu doğrultusunda '10 numara' arayışını hızlandıran Fenerbahçe yönetimi, Mehmet Ekici'nin yanı sıra yurtdışından da bazı isimleri radarına almış durumda. Listenin zirvesinde de sezon sonunda Palermo ile sözleşmesi sona erecek olan Robin Quaison bulunuyor. 23 yaşındaki İsveçli yıldız için, İtalyan ekibine 2 milyon Euro tekkif eden yönetimi, yanıt beklemeye başladı.

TALİPLERİ VAR

İngiltere Championship ekibi Birmingham ve Bundesliga temsilcisi Hoffenheim'ın da takip olduğu yıldız futbolcu için elini çabuk tutan sarı lacivertliler bir adım öne geçti. 23 yaşındaki İsveçli oyuncudan da olumlu yanıt alan sarı lacivertliler, Advocaat'ın isteği doğrultusunda hareket ediyor. Mehmet Ekici için de kapıları kapatmayan yönetim, iki isimden birini renklerine katacak.

Kaynak: Sözcü