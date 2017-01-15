Fenerbahçe'de Penaltı İsyanı

FutbolArena - Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında sahasında ligin son sırasındaki Adanaspor'u ağırlarken 19. dakikada penaltı bekledi.



Fenerbahçe'nin Adanaspor maçında penaltı isyanı



Mücadelenin 19. dakikasında sağ kanattan gelişen atakta Fernandao gelen ortaya ön direkte vurdu ancak kaleci İtandje ön direği kapatarak golü önledi. Dönen topta oluşan karambolde ise Josef de Souza'nın kontrolündeki topa Adanasporlu savunma oyuncusu müdahale etmek istedi.



Bu müdahale sonrasında Josef de Souza yerde kalırken hakem pozisyon için devam kararı verdi.



Fenerbahçeli futbolcular penaltı beklerken hakem Serkan Çınar oyunu devam ettirdi. Fenerbahçe'ye verilmeyen penaltı kararı doğru mu?



Kararla ilgili Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyada isyan ederken eski hakemler de pozisyonun penaltı olduğunu belirtti.



Eski hakem Muhittin Boşat: "Serkan Çınar Fenerbahçe'nin net bir penaltısını vermedi!" derken Ahmet Çakar da pozisyonun penaltı olduğunu belirtti.



Ahmet Çakar: "Josef de Souza'ya yapılan net penaltı verilmedi. Bu iş böyle gitmez." şeklinde yorumda bulundu.







Not: Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.