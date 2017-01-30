FutbolArena - Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'a 4-1 mağlup oldu ve şampiyonluk yarışında büyük bir yara aldı. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, sarı lacivertli futbolcuları ve teknik direktör Dick Advocaat'ı eleştirdi.



Rıdvan Dilmen'in Sabah Gazetesi'ndeki köşe yazısı



Ligin son 4 takımına bakıyorum. Alanyaspor'a 2 puan, Adanaspor'a 2, Kayseri'ye 5 puan kaybetti Fenerbahçe! Yani küme düşmeme mücadelesi veren 3 takımı yenememiş. Gaziantep'i de 85'te atarak yenebilmişsin. Advocaat geldikten sonra söylediğimde ısrarcıyım. Tamamen kontratak takımı formatına geçtiler. Savunmada ve hücumda buna göre pozisyon alıyor oyuncular...



Advocaat'a ilk geldiği dönem, özellikle Konya maçında bu formata döndükten sonra bu ligin kontrataklarla değil, hücumla şampiyon olacağı anlatılmalıydı. Fenerbahçe, geçen sezon bu haftada lider bile değildi ama 11 puan fazla toplamıştı.



24 saat önce biten Galatasaray maçına gidelim. Podolski oyundaydı, Bruma oyunda. Sneijder oyunda, Yasin, Selçuk, Josue... Fenerbahçe'de oyuncular papatya falı. Lens maç seçen oyuncu. Bir maç çok iyi oynuyor, iki maç yok. Alper oyun içinde bile papatya falı. Van Persie papatyadan bile öte. Bir maçta 2 gol atıyor, ertesi hafta oynayacağını bile bilmiyorsun.



Fernandao'nun Eren Derdiyok'tan farkı yok. Kontratak oyuncusu da değil. Arkadaki oyunculara gelirsek Mehmet Topal kendi rekorunu kırmış, 3 gol... Hücuma dönük oynadı bir de, sağ içte. Üçlü orta sahanın solunda Salih, hatta Aatif gibi oyuncuları kullanıyor hoca.



Geriye dönüyoruz: Kjaer ve Skrtel gömülerek karşıladığında çok iyiler ama geniş alanda problem yaşıyorlar. Kayserispor 2 maçta 7 gol attı bu ikiliye. Neden, geniş alan buluyorlar. Kjaer ve Skrtel öne doğru çıktıkları anda defoları ortaya çıkıyor.



Gömüldükleri zaman Galatasaray'ı pozisyon vermeden 2-0 yeniyorlar. Top Başakşehir'e, Galatasaray'a geçince savunma yapıyorsun, yeniyorsun. Aynı oyuncularla hücum oynamaya çalışınca kontrayı yiyorsun işte... Maç kazandırır bu oyun, derbi de kazandırır ama şampiyon yapmaz bu oyun! Kazanmam lazım diyorsun ama oyun formatın aynı. Bu oyunla Avrupa'da başarılı olma şansın yüksek ama ne yapmak lazım? Riekerink'i eleştiriyoruz ama bu hafta de Jong'un yerine kimi koydu? Stoper falan devşirmedi, hücumcu orta saha Josue'yi koydu oraya. Türkiye'de şampiyon olmak için 3 takım hariç herkese riskli oynayacaksın. Yoksa şansın olmaz. Son olarak Sergen Yalçın'ı tebrik ediyorum. İyi hazırlanmışlar, ölüm kalım maçına çıkmışlar. "Takımda ışık gördüm" demişti kupa maçında. Varela'yı çok beğendim, 31 yaşında, tecrübeli de bir oyuncu. Harika iş yapmışlar alarak.