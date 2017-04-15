Fenerbahçe'de Oynamak İstiyor!

Kaleye takviye yapacak olan F.Bahçe, Bursaspor'un milli eldiveni Harun Tekin ile prensipte anlaştı.



Yeşil beyazlı kulübü ikna turlarına başladı.



Sarı lacivertli ekip, bu transferi oyuncu takasıyla gerçekleştirmeyi planlıyor.



Harun da yeni sezonda Fener formasını giymek istediğini belirterek Bursa yönetiminden kendisine kolaylık gösterilmesini istedi.



(Sözcü)