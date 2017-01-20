Fenerbahçe'de Oynamak İstiyor!

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'nin gündemine her geçen gün farklı bir isim geliyor. Sarı-lacivertliler için dün de ortaya atılan oyuncu Jefferson Farfan'dı. Son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nde Al Jazire Abu Dhabi forması giyen 32 yaşındaki Perulu oyuncunun Fenerbahçe'ye yakın olduğu ileri sürüldü. Bu futbolcunun ülkesi Peru'da yayınlanan Libero Gazetesi, "Fenerbahçe'nin hocası Advocaat, Farfan'ı takımında görmek istiyor" yazdı.

3 AYDIR OYNAMIYOR







Bonservisi elinde olan Farfan, 15 Ekim 2016'da Abu Dhabi ile çıktığı lig maçında oynadıktan sonra ülkesine dönerken, bu süreçte yalnızca bireysel idmanlar yaptı. Ayrıca haberde yıldız futbolcunun da Fenerbahçe'ye imza atmaya sıcak baktığı belirtildi. Ülkesinde Lima formasıyla profesyonelliğe adım atan Farfan, PSV Eindhoven, Schalke 04 formaları da giydi.



Kaynak: Fotomaç



