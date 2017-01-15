Fenerbahçe'de Mehmet Topal Şoku

FutbolArena - Süper Lig'de 17. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Adanaspor'u ağırlarken 40. dakikada Mehmet Topal'ın attığı golle maça eşitliği getirdi.



GOLÜ ATTI SAKATLANDI



Fenerbahçe'nin beraberlik golünü attıktan kısa süre sonra orta sahada depara kalkarken sakatlanan Mehmet Topal arka adalesini tutarak kendisini yere bıraktı. Mehmet Topal'ın en az 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.



Teknik Direktör Dick Advocaat, Mehmet Topal'ın sakatlığı sonrasında Ozan Tufan'ı geri çekti ve oyuna yeni transfer Karavaev'i aldı. Bu değişikliğin ardından Karavaev sağ kanada geçerken Lens sol kanada, Aatıf Chahechouhe da 10 numara pozisyonuna geçti.