Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın Adanaspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de, sağ bacak üst ön adalesinde ağrı hisseden Simon Kjaer'in oynayıp oynamayacağı sağlık heyetinin vereceği rapora göre netlik kazanacak.
Danimarkalı futbolcunun, yaşadığı sıkıntı nedeniyle dünkü antrenmanda yer almadığı öğrenildi.
Tedavisine devam edilen Kjaer, sağlık heyetinin "oynayabilir" raporu vermesi halinde Adanaspor karşısında görev alabilecek.
Fenerbahçe'de Kjaer Sıkıntısı
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın Adanaspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de, sağ bacak üst ön adalesinde ağrı hisseden Simon Kjaer'in oynayıp oynamayacağı sağlık heyetinin vereceği rapora göre netlik kazanacak.
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın Adanaspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de, sağ bacak üst ön adalesinde ağrı hisseden Simon Kjaer'in oynayıp oynamayacağı sağlık heyetinin vereceği rapora göre netlik kazanacak.
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