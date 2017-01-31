Fenerbahçe?de Kayıp 21 Milyon Euro

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig'de aldığı sonuçlar neticesinde taraftarını üzen Fenerbahçe, futbolcuların da piyasa değeri düşüyor.



AMK Gazetesinde yer alan habere göre Sezon başında takım kadro değeri 159 milyon 750 bin Euro olan Fenerbahçe'nin güncel piyasa değeri 142 milyon 550 bin Euro'ya düştü.



HASAN ALİ VE KJAER YÜKSELİŞTE



Adı sık sık Chelsea ile anılan Danimarkalı savunma oyuncusu Simon Kjaer'in piyasa değeri 10 milyon Euro'dan 11,5 milyon Euro'ya yükselirken, sezon başında Fenerbahçe'den ayrılan Caner Erkin'in yerine sol bekte görev almaya başlayan Hasan Ali Kaldırım'ın 5 milyon Euro'luk piyasa değeri, 6 milyon Euro'ya yükseldi.



Transfer piyasa değeri yükselen bir diğer oyunculardan olan Josef de Souza sezon başındaki değeri 8 milyon Euro'dan 9 milyon Euro yükselirken, EPL ekiplerinden Sunderland takımından kiralanan ve bonservisi alınması planlanan Jeremain Lens'in piyasa değeri 11 milyon Euro'dan, 12 milyon Euro'ya yükseldi.