Fenerbahçe'de Kamp Çalışması Sürüyor

FENERBAHÇE, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da kamp yaptığı otelin sahasında bugün akşam saatlerinde gerçekleştirdiği günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.



Teknik direktör Dirk Advocaat yönetimindeki antrenman saat 18.30'da başladı ve 1 saat 15 dakika sürdü. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Dar alanda gerçekleştirilen pas organizasyonlarıyla süren antrenman çift kale maçın ardından yapılan dayanıklılık koşusuyla tamamlandı.



Antalya Fenerbahçeliler Derneği, antrenman öncesinde teknik heyet ve futbolculara çiçek vererek tatlı ikramında bulundu.



Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalarla sürdürecek.



TAKIM DOKTORU KUNDURACIOĞLU: "DAYANIKLILIK TESTİ İLE OYUNCULARIMIZIN SEVİYELERİNİ GÖRÜYORUZ"



Fenerbahçe Futbol Takımı Doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu, akşam saatlerinde yapılan antrenman öncesinde Fenerbahçe Televizyonu'na açıklamalarda bulundu.



Antrenmanda yapılan dayanıklılık testi hakkında bilgi veren Kunduracıoğlu, "Bugün dayanıklılık testi yapıldı. Bu test ile takımdaki her oyuncunun durumunu görüyoruz. Bu testi sezon başında da yapmıştık. Bu testler ile oyuncularımızın durumlarına göre antrenman programları belirliyoruz. Şu anki seviyelerini görüp ona uygun çalışma programını ayarlamak için bu testi yapıyoruz. Sezon başında ve ortasında birden çok test yapıyoruz, dayanıklılık testi de bunlardan bir tanesi. Oyuncularımızın koşu kapasitelerini artırma adına yaptığımı bir test. Şu an için takımın iyi bir durumda olduğunu görüyoruz ancak önemli olan oyuncularımızın şimdiki durumları nasıl ve daha ileriye nasıl götürebiliriz, üzerinde durduğumuz şey bu. Bu bağlamda toplantılar da yapıyoruz ve çalışmalarımız bu çerçevede devam edecek. Bu testler ile bireysel anlamda herkesi kendi içinde bir yere oturtuyoruz ve performanslarını daha yukarıya çıkarmaya çalışıyoruz. Geldiğimiz noktada sezon başına göre koşu kapasitelerini arttığını görüyoruz. 90 dakika içinde yapılan sprintler de bu oranda değişiyor" dedi.



Robin van Persie ve Volkan Şen'in durumları hakkında da konuşan Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu, "Devre arasına girerken ufak sakatlıklar vardı. Onların durumlarını bir miktar daha tespit ederek durumlarına uygun antrenmanlar düzenleyerek çalışmaları sürdürüyoruz" diyerek sözlerini tamamladı. - Antalya