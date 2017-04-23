Fenerbahçe'de Kalmak İstiyorum"

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, sarı lacivertli takımdaki geleceğiyle ilgili konuştu.

Fenerbahçe'de Kalmak İstiyorum

Josef, "Şampiyonluklar yaşamak ve Fenerbahçe'de kalmak istiyorum" dedi.

Brezilya basınına açıklamalarda bulunan Josef derbi için "Şampiyonluktan uzağız ama ligi G.Saray'ın önünüde bitirebiliriz. Onları yenmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Josef, "Burada şampiyonluklar yaşamak istiyorum. Ailem Türkçe öğreniyor. Brezilya'ya dönme hedefim yok. F.Bahçe kalmak isterim" ifadelerini kullandı.

(Takvim)


<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Sarı Lacivertliler, Fenerbaheçe, Fener Bahçe, Fenerbahçe, Şampiyon, Brezilya, F.Bahçe, Futbol, Saray, Türk
sponsored ads