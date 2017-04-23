Fenerbahçe'de Kalmak İstiyorum"

Josef, "Şampiyonluklar yaşamak ve Fenerbahçe'de kalmak istiyorum" dedi.



Brezilya basınına açıklamalarda bulunan Josef derbi için "Şampiyonluktan uzağız ama ligi G.Saray'ın önünüde bitirebiliriz. Onları yenmek istiyoruz" şeklinde konuştu.



Josef, "Burada şampiyonluklar yaşamak istiyorum. Ailem Türkçe öğreniyor. Brezilya'ya dönme hedefim yok. F.Bahçe kalmak isterim" ifadelerini kullandı.



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