Fenerbahçe'de Jose Sosa Bombası

FutbolArena - 10 numara arayışlarını sürdüren Fenrbahçe, bir süredir Milan'da forma giyen eski Beşiktaşlı Jose Sosa için yeniden girişimleri hızlandırıyor.



NTV Spor'un haberine göre; Fenerbahçe yönetimi bugün Milano'da Jose Sosa için İtalyan yöneticilerle bir araya gelerek bu transfer için görüşme yapacak. Fenerabahçe Sosa'yı transfer ediyor mu?



Sezon başında Beşiktaş'tan 7.5 milyon euro'ya Milan'a transfer olan fakat İtalyan kulübünde büyük hayal kırıklığı yarattıktan sonra fazla forma şansı bulamayan Arjantinli yıldıza başta kulüp yönetimi olmak üzere teknik heyet ve taraftarlar 'git' yönünde baskı yapıyor.



SOSA'YA GİT BASKISI



Fenerbahçe ise daha önceden de transferi için görüştüğü Jose Sosa'dan olumlu yanıt alamamıştı. Türkiye'de yaşanan terör olayları nedeniyle sezon başında ayrılık kararı veren Arjantinli futbolcu daha önceki görüşmede sarı lacivertlilere 'hayır' yanıtını vermişti. Fenerbahçeli yöneticiler bir kez daha bu transfer için düğmeye basarak Milano'ya hareket edecek. Yine bunu yanı sıra Milan yönetimi, taraftarların ve teknik heyetin Arjantinli futbolcuya git baskısı yaptığı öğrenildi.



ZOR OLAN SOSA'YI İKNA ETMEK



Milan yönetiminin elden çıkarmak istediği Jose Sosa transferinde zor olan kısım ise Arjantinli futbolcuyu ikna etmek... Fenerbahçe'ye daha önce Türkiye'deki terör olaylarını gerekçe göstererek hayır diyen Jose Sosa için sarı lacivertlilerin bu kez daha yüksek bir maaş teklifinde bulunacağı da iddia edildi.