Fenerbahçe'de Hedef Final Four

THY Euroleague'de Panathinaikos ile deplasmanda oynadığı 2 maçı da kazanarak seride durumu 2-0 yapan Fenerbahçe, bu akşam oynayacağı karşılaşmayı kazanarak Final Four'a katılmayı hedefliyor. Yunan temsilcisi Panathinaikos deplasmanında 2 maçta tarih yazan Fenerbahçe, seriyi uzatmak istemiyor. Final Four'a çıkacak olan takımı belirleyecek olan eşleşmede 2-0 önde olan sarı-lacivertli takım, Ülker Sports Arena'da bu akşam saat 20.45'te oynanacak olan karşılaşmayı kazandığı takdirde durumu 3-0'a getirecek ve final serisine katılmaya hak kazanacak.



HEDEF 3. KEZ FİNAL FOUR



O.A.K.A.'da oynanan ilk maçı 71-58, ikinci maçı da 80-75 kazanmayı başaran sarı-lacivertliler, bugün taraftarı önünde konuk edeceği Yunanistan temsilcisini yenmesi durumunda üst üste 3. kez Final Four'a adını yazdırmış olacak.



MUHTEMEL RAKİP DARÜŞŞAFAKA DOĞUŞ



Fenerbahçe'nin mücadeleyi kazanması durumunda muhtemel rakibi de bir diğer Türk temsilcisi Darüşşafaka Doğuş olacak. Real Madrid'le deplasmanda oynadığı ilk maçı kaybeden, ancak ikinci maçı kazanarak saha avantajını eline geçiren Darüşşafaka Doğuş, Final Four'a katılmaya hak kazanırsa Fenerbahçe ile eşleşecek. Aksi bir durumda ise Fenerbahçe'nin rakibi Real Madrid olacak.



(İHA)