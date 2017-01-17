Fenerbahçe'de Ganso Transferinde Advocaat'ın Kararı

FutbolArena Özel - Ara transfer döneminde teknik direktör Dick Advocaat'ın isteği doğrultusunda 10 numara arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Jose Sosa'dan istediği yanıtı alamayınca başka isimlere yöneldi.



Jose Sosa için Milan başkanı Galliani ve Arjantinli yıldızın menajeri olumsuz konuşunca Fenerbahçe'de bu defter büyük oranda kapandı gibi görünüyor. Sarı lacivertliler şimdiden B planı için çalışmalarına hız verilirken, Hernanes dışında basında çıkan isimlerden biri de Sevilla'da forma giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Ganso oldu. Fenerbahçe'nin Ganso transfer haberleri



10 numara arayışları sürdüren Fenerbahçe'nin, Trabzonspor'un da ilgilendiği Ganso'yu yeniden gündeme aldığı iddia edilirken, bu transferle ilgili ayrıntılarına FutbolArena ulaştı.



Fenerbahçe cephesinden ulaşılan bilgilere göre yönetim Ganso ismini gündemine aldı fakat teknik heyet ve bilhassa Advocaat'ın veto etmesinden dolayı Brezilyalı yıldız ilk sırada yer almıyor. Teknik heyetin verdiği rapora göre Ganso'nun teknik kapasitesinin yüksek olmasına rağmen oyun anlayışında sıkıntıların olduğunu ve bu yüzden listedeki 10 numara adayları arasında ilk sırada yer almadığı öğrenildi.



Ganso kimdir?



Sevilla'nın Sao Paulo'dan transfer ettiği Brezilyalı futbolcu bu sezon Sevilla formasıyla La Liga'da 6 maça çıktı. Brezilyalı futbolcu toplamda görev aldığı 12 maçta ise 1 gol atarken, 3 asist yaptı.