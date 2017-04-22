Fenerbahçe'de Gabigol Transferinde Sıcak Gelişme!

Sarı-lacivertlilerin transfer listesinde bulunan Gabriel Barbosa'nın menajeri Wagner Ribeiro, oyuncusunun önümüzdeki sezon ilk 11'de oynayacağı bir kulübe kiralanacağını açıkladı.



İnterli yetkililerle bir toplantı yaptığını belirten Ribeiro, "Oyuncumun bu şekilde mutsuz olduğunu söyledim. Bir çözüme ulaşmamız gerektiği konusunda mutabakata vardık. Eğer oynamayacaksa, gitmesi gerektiği konusunda anlaştık" ifadelerini kullandı. Gabigol'un kendisini geliştirmek için ilk 11'de oynaması gerektiğini söyleyen Ribeiro, "Gideceği kulüp Avrupa'da olacak" dedi.



(Fotomaç)