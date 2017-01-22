Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu Alarmı

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'nin bu akşam lider Medipol Başakşehir karşısında nasıl bir taktikle sahada olacağının şifreleri yavaş yavaş çözülmeye başladı.



Takvim'in haberine göre; Mutlak 3 puanı hedefleyen Fenerbahçe kanatları kullanarak Başakşehir'in savunma dengesini bozmaya çalışacağı belirtilirken, takım savunması anlamında da bir takım tedbirlerinin olduğu ifade edildi. Başakşehir'in ligin en iyi kontrata çıkan takımı olduğunu ve bunu futbolcularının kafasına kazdığı belirtilen Dick Advocaat, rakip alanda kaptırılan toplara dikkat çekti.



EMRE'YE SAKIN PAS ATTIRMAYIN!



Hollandalı teknik adamın, hızlı hücumlarda ilk pası atan isim olan Emre Belözoğlu'na yakın oynanmasını istediği ve bu şekilde ani hücumların etkisini azaltmayı hedeflediği gelen haberler arasında. Hava hakimiyeti olan Mehmet Batdal için de bir takım tedbirler olacak.



EMRE BELÖZOĞLU 300. MAÇINA ÇIKACAK



Fenerbahçe karşısında Süper Lig'de 300. maçına çıkacan Emre Belözoğlu şu açıklamaları yaptı: 300. maçım Fenerbahçe'ye denk geldiği için çok mutluyum. Böyle bir karşılaşmanın Kadıköy'de olması ayrı bir güzellik olacak. Belki futbol hayatımızın sonuna geldiğimizden dolayı bunlar son maçlarımız gibi gözüküyor. Kolay rakamlar değil. Bu süre zarfında çok güzel günlerim geçti. Allah şampiyonluklar, kupalar nasip etti. Tabii ki sporun içinde kazanmak kadar kaybetmek de olduğu için sıkıntılı, üzüntülü günlerimiz de oldu. Ama büyük fotoğrafa baktığımda her zaman Allah'a şükrettim."