Fenerbahçe'de Emenike ve Van Der Wiel Affedildi

FutbolArena - Fenerbahçe'de teknik direktör Advocaat tarafından ligin ilk yarısında kadro dışı bırakılan Van der Wiel ve Emenike'ye af kararı çıktı.



Van der Wiel ve Emenike affedildi mi?



Hürriyet'in haberine göre; Transfer döneminde gelen tekliflere rağmen takımdan ayrılmayan ve ligin ilk yarısında kadro dışı bırakılan Van der Wiel ve Emenike'ye af kararı çıktı.



ANTRENMANLARA NE ZAMAN ÇIKACAKLAR?



Fenerbahçe'de kadro dışı bırakıldıktan sonra affedilen Emenike ve Van der Wiel'in yarın sabah takımla birlikte antrenmanlara çıkacakları bilgisine ulaşıldı.



Emenike'yi transfer döneminde isteyen takımlar



Hüseyin Kalpar ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktörlük makamına Saffet Susic'i getiren ligin yeni ekibi Aytemiz Alanyaspor, Emmanuel Emenike'yi kadrosuna katmak için atağa kalkmıştı.



Fenerbahçe'nin Emmanuel Emenike'yi affetme kararı nedeniyle transfer geçekleşmedi.



Öte yandan Fenerbahçe'de bu sezon sergilediği vasat performansla hayal kırıklığı yaratan Emenike hakkında Rus menajer Oleg Shigaev, Rus basınına yaptığı açıklamada Nijeryalı golcünün Rusya'ya gitmek istediğini söylemişti.



FB TV'DE VAN DER WİEL ELEŞTİRİSİ



Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği Van der Wiel, büyük hayal kırıklığı yarattı. Teknik direktör Dick Advocaat'ın affettiği Hollandalı futbolcu sözleşmesini gerekçe gösterip takımdan ayrılmak istediğini ifade etmişti..



Geçitğimiz günlerde Fenerbahçe TV'de Günaydın Fenerbahçe Programında futbolcuyla ilgili çok çarpıcı ifadeler kullanıldı. Başkan Aziz Yıldırım'a yakınlığı ile bilinen Alaattin Metin, Şener Özbayraklı'nın performansından bahsederken Wiel'e göndermede bulundu.



Metin, "Advocaat haklı olarak yeni transfer, büyük transfer diye Wiel'e şans verdi. Ama burada kafayı yemiş mi? diyeyim sana. Farklı bir şeyde" ifadesini kullandı.