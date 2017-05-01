Fenerbahçe'de Derbi Öncesi Şener Şoku

Fenerbahçeli futbolcu Şener Özbayraklı'nın sol üst arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edildi. Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Şener için sarı-lacivertli kulüpten açıklama yapıldı. Başarılı futbolcunun çekilen MR'ında sol üst arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edildi. Şener'in tedavisine zaman kaybetmeden başlanırken, Şener'in en az 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bu durumda Şener, Beşiktaş deplasmanında forma giyemeyecek. Ön çapraz bağı kopan kaleci Fabiano'nun da ameliyatının Porto'da yapılmasına karar verildi. Brezilyalı oyuncu, özel işlerini tamamladıktan sonra Portekiz'e gidecek.



(İHA)