Fenerbahçe'de Derbi Öncesi İki Sakatlık!
Fenerbahçe'de derbi öncesinde Simon Kjaer ve Gregory van der Wiel sakatlık yaşadı.
Fenerbahçe'de derbi öncesinde Simon Kjaer ve Gregory van der Wiel sakatlık yaşadı. İki oyuncunun maça yetiştirilmesi bekleniyor.
Kaynak: Dunya.com
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