Fenerbahçe'de Derbi Mesaisi Sürüyor
SPOR Toto Süper Lig 28'inci haftasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.
SPOR Toto Süper Lig 28'inci haftasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.00'da başladı ve 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan sarı-lacivertli oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Pas organizasyonları ile devam eden çalışma, çift kale maçla noktalandı.
Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.
- İstanbul