Fenerbahçe'de Derbi Mesaisi Sürüyor

SPOR Toto Süper Lig 28'inci haftasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.



Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.00'da başladı ve 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan sarı-lacivertli oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Pas organizasyonları ile devam eden çalışma, çift kale maçla noktalandı.



Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.



- İstanbul