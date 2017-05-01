Fenerbahçe'de Derbi Mesaisi Başladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 7 Mayıs Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarına başladı.



Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, dün oynanan Çaykur Rizespor maçında görev alan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.



Sarı-lacivertli ekipte diğer futbolcuların ise koşu ve ısınma hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışmaları yaptığı aktarıldı. Antrenmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı duyuruldu.



Fenerbahçe, bir günlük iznin ardından hazırlıklarına 3 Mayıs Çarşamba günü yapacağı antrenmanla devam edecek.