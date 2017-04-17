Fenerbahçe'de Derbi Hazırlıkları Sürüyor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 23 Nisan Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe'de Derbi Hazırlıkları Sürüyor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 23 Nisan Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Dick Advocaat yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından pas organizasyonları ile devam eden çalışma, çift kale maçlarla noktalandı.

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

(İHA)

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