Fenerbahçe'de Derbi Hazırlıkları Sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.



Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Dick Advocaat yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. 2 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda pas organizasyonlarının ardından yapılan çift kale maçla noktalandı.



Fenerbahçe, Galatasaray maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL