Fenerbahçe'de Derbi Hazırlıkları Sürdü
Fenerbahçe, Galatasaray'la oynayacağı lig maçının hazırlıklarını, Can Bartu Tesisleri'nde bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe, Galatasaray'la oynayacağı lig maçının hazırlıklarını, Can Bartu Tesisleri'nde bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Dick Advocaat yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.00'de başladı ve 1 saat 15 dakika sürdü. Akhisar maçında forma giyen oyuncular aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma, koşu ve koordinasyon hareketleriyle başladıkları antrenmanı 2 grup halinde yaptıkları 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdü. Pas organizasyonlarının ardından antrenman çift kale maçla noktalandı.
Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı çalışmalarla Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sürdürecek.
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