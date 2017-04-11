Fenerbahçe'de Derbi Hazırlıkları Sürdü

Fenerbahçe, Galatasaray'la oynayacağı lig maçının hazırlıklarını, Can Bartu Tesisleri'nde bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Teknik Direktör Dick Advocaat yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.00'de başladı ve 1 saat 15 dakika sürdü. Akhisar maçında forma giyen oyuncular aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma, koşu ve koordinasyon hareketleriyle başladıkları antrenmanı 2 grup halinde yaptıkları 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdü. Pas organizasyonlarının ardından antrenman çift kale maçla noktalandı.



Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı çalışmalarla Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sürdürecek.